Ферспаппен рассказал, что хотел бы попробовать себя за рулём виртуальной машины NASCAR

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал своё выступление на втором этапе виртуальной серии Real Racers Never Quit. Соревнования прошли на трассе «Каталунья» на машинах GTE. Ферстаппен выиграл оба заеда. После финиша он рассказал, что в следующий раз хотел бы попробовать себя за рулём машины NASCAR.



«Могу сказать, что я остался всем доволен на втором этапе RRNQ. Машина вела себя хорошо, трасса очень приятная для езды. Я люблю побеждать. Иногда сражаться на трассе — это весело. Но в случае с этими гонками выигрывать с большим отрывом не менее приятно. Правда, парни позади меня становились всё быстрее и быстрее. Вы могли видеть это во второй гонке.

Трасса на самом деле не имеет значения для меня, потому что в этих соревнованиях всё зависит от машины. Мне интересно, на какой технике мы будем выступать в следующий раз. Может быть, NASCAR? Я никогда не пилотировал раньше эти машины, поэтому мне очень любопытно, как это будет происходить", — приводит слова Ферстаппена GPblog.