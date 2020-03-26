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Марко: мы не забыли о соглашении ФИА с «Феррари» и вернёмся к нему

Марко: мы не забыли о соглашении ФИА с «Феррари» и вернёмся к нему
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что команды не забыли о соглашении ФИА с «Феррари», которое касалось расследования силовых установок «Феррари» образца 2019 года.

«К сожалению, на данный момент нам приходится иметь дело с другими вещами. Но это не значит, что мы забыли о том соглашении ФИА и «Феррари». Мы займёмся им, когда всё вернётся на круги своя», — приводит слова Марко F1-Insider.

Напомним, ФИА провела расследование в отношении силовых установок «Феррари» образца 2019 года. В конце минувшего месяца в ФИА опубликовали вердикт по этому делу. В федерации уклонились от конкретных формулировок, отметив, что с «Феррари» было достигнуто соглашение. При этом не указывалось, обходили или нет в «Скудерии» технический регламент на протяжении 2019 года. После этого команды Формулы-1, которые не используют двигатели «Феррари», выступили с совместным заявлением по поводу сделки, потребовав от ФИА обнародовать итоги расследования.

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