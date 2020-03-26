Марко: мы не забыли о соглашении ФИА с «Феррари» и вернёмся к нему

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что команды не забыли о соглашении ФИА с «Феррари», которое касалось расследования силовых установок «Феррари» образца 2019 года.
«К сожалению, на данный момент нам приходится иметь дело с другими вещами. Но это не значит, что мы забыли о том соглашении ФИА и «Феррари». Мы займёмся им, когда всё вернётся на круги своя», — приводит слова Марко F1-Insider.
Напомним, ФИА провела расследование в отношении силовых установок «Феррари» образца 2019 года. В конце минувшего месяца в ФИА опубликовали вердикт по этому делу. В федерации уклонились от конкретных формулировок, отметив, что с «Феррари» было достигнуто соглашение. При этом не указывалось, обходили или нет в «Скудерии» технический регламент на протяжении 2019 года. После этого команды Формулы-1, которые не используют двигатели «Феррари», выступили с совместным заявлением по поводу сделки, потребовав от ФИА обнародовать итоги расследования.
- 26 марта 2020
-
14:52
-
14:41
-
14:14
-
14:09
-
13:18
-
12:37
-
12:21
-
11:45
-
11:29
-
10:31
-
10:03
-
09:15
-
09:00
-
00:57
- 25 марта 2020
-
23:58
-
22:46
-
20:33
-
19:59
-
18:58
-
17:43
-
16:46
-
15:33
-
14:51
-
13:54
-
12:30
-
11:59
-
11:13
-
10:37
-
10:03
-
09:20
-
00:54
-
00:35
- 24 марта 2020
-
22:40
-
21:59
-
20:52