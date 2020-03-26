Экклстоун: ФИА не должна была публиковать соглашение с «Феррари». О чём они договорились?

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун раскритиковал ФИА за обнародование соглашения с «Феррари». 28 февраля в федерации объявили, что достигли со «Скудерией» договорённости относительно расследования о силовых установках итальянской команды. В пресс-релизе подчёркивалось, что соглашение носит секретный характер.



«Думаю, что в ФИА не должны были поступать подобным образом. Они выпустили пресс-релиз, в котором рассказали соглашении с «Феррари». Но что это значит? О чём они договорились? Либо «Феррари» не нарушала регламент, но ФИА хочет запретить их решение в будущем. Во всех остальных случаях я не понимаю, какое может быть соглашение.

У вас может быть соглашение, гласящее: «Ну, вы 100% нарушали регламент, но мы ничего не можем с этим поделать, поэтому оштрафуем вас».

В своё время за шпионский скандал мы оштрафовали «Макларен» на $ 100 млн. Какая у нас была альтернатива? Президент ФИА Макс Мосли хотел выкинуть их из чемпионата. Я сказал ему: «Ты собираешься исключить их на два года, но их отсутствие может затянуться на большее время, а это не вариант». Мы не хотели такого развития событий, поэтому оштрафовали их на деньги, которые они могли бы заработать. Так мы и поступили», — приводит слова Экклстоуна RaceFans.