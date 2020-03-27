Хаккинен рассказал, как голый Херберт позвал его к себе в ванну

Двукратный чемпион Формулы-1 в составе «Макларена» Мика Хаккинен рассказал о забавной эпизоде, который приключился с ним и Джонни Хербертом в 1992 году во Франции.



«Вот вам интересный случай. Он произошёл в 1992 году на Гран-при Франции. У команды тогда быль финансовые проблемы, и из-за нехватки денег нам с Джонни Хербертом пришлось делить один номер в отеле. Кеке тоже приехал на эту гонку. Отель был довольно мерзкий, на кроватях даже не было постельного белья. Это было в Маньи-Куре. Смешно, но Кеке не выдержал и уехал домой. И, как я уже сказал, мы Хербертом делили номер. Джонни очень весёлый парень. Он постоянно шутит. И вот, после тренировочной сессии мы вернулись в отель, и Херберт пошёл в ванну.



Понятия не имею, что он там делал, но в какой-то момент он позвал меня. Я спросил: «Ну что там ещё?», а потом решил проверить. Зайдя в ванную комнату, я увидел, что он лежит там абсолютно голый. «Давай, Мика, давай, прими со мной ванну», — начал Джонни. Это был чёртов ад. Вот такое у него было чувство юмора. Так он справлялся. У него была очень неприятная авария в Формуле 3000. И после того, как Джонни оправился, понял, что не стоит переживать из-за пустяков. Он ко всему стал относиться с юмором, стал другим. Я в то время был серьёзным молодым человеком и, конечно, не понял его шутку про ванну. Лишь теперь мне это кажется очень смешным», — сказал Хаккинен в интервью UnibetFinland.