Феттель: возможно, после завершения карьеры я стану инженером

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что после завершения карьеры гонщика он может сохранить причастность к автоспорту. Немец заявил, что ему было бы интересно поработать инженером.

«До того как я начал профессиональную карьеру, я окончил школу и планировал учиться на инженера. Это то, о чём я могу задуматься. Мне интересно, как всё работает, хочется понимать, что происходит с машиной на трассе. Возможно, подумаю об этой специальности в будущем», — приводит слова Феттеля AS.

Напомним, в ходе минувшего сезона ходило множество слухов о том, что 2020 год станет последним в карьере четырёхкратного чемпиона мира. Сам Себастьян отрицает это. Недавно итальянские источники сообщили, что в «Феррари» готовы предложить немцу новый годичный контракт.