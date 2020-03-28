Феттель: возможно, после завершения карьеры я стану инженером

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что после завершения карьеры гонщика он может сохранить причастность к автоспорту. Немец заявил, что ему было бы интересно поработать инженером.
«До того как я начал профессиональную карьеру, я окончил школу и планировал учиться на инженера. Это то, о чём я могу задуматься. Мне интересно, как всё работает, хочется понимать, что происходит с машиной на трассе. Возможно, подумаю об этой специальности в будущем», — приводит слова Феттеля AS.
Напомним, в ходе минувшего сезона ходило множество слухов о том, что 2020 год станет последним в карьере четырёхкратного чемпиона мира. Сам Себастьян отрицает это. Недавно итальянские источники сообщили, что в «Феррари» готовы предложить немцу новый годичный контракт.
- 28 марта 2020
-
21:57
-
20:38
-
19:43
-
18:30
-
17:58
-
16:52
-
15:51
-
14:50
-
13:12
-
11:43
-
10:31
-
09:09
-
00:50
- 27 марта 2020
-
23:52
-
22:54
-
21:38
-
20:58
-
19:42
-
19:23
-
18:12
-
16:24
-
15:53
-
14:30
-
13:08
-
12:11
-
11:46
-
11:06
-
10:44
-
09:49
-
09:20
-
01:51
-
00:13
- 26 марта 2020
-
22:58
-
21:51
-
20:53