Леклер, Гасли и Куартараро поиграли в Call of Duty

Пилот команды Формулы-1 «Феррари» Шарль Леклер вместе с гонщиком «Альфа Таури» Пьером Гасли и мотогонщиком Фабио Куартараро поиграли в популярный шутер Call of Duty. Об этом Леклер сообщил на своём аккаунте в «инстаграме».
«Команда», — написал в сториз Шарль Леклер.
Фото: «Инстаграм»-сториз Шарля Леклера
Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Вскоре Формула-1 объявила о переносе этапов в Нидерландах и Испании и отмене гонки в Монако. 23 марта стало известно о переносе этапа в Азербайджане.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 36 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 158 тыс.
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