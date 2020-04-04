Шварцман и Шумахер проехали круг по виртуальной трассе в Бахрейне вслепую

Пилоты команды Формулы-2 «Према Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман и Мик Шумахер поучаствовали в челлендже, в котором нужно было проехать виртуальный круг по трассе в Бахрейне вслепую. Гонщики выступили штурманами друг друга, командуя на торможениях и в поворотах своему напарнику. Круг нужно было проехать на болиде Формулы-2 в игре F1 2019.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Према Рейсинг».

Напомним, старт сезона Формулы-2 был отложен на неопределённое время из-за пандемии коронавируса.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 210 тыс.