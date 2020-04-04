Шварцман и Шумахер проехали круг по виртуальной трассе в Бахрейне вслепую
Пилоты команды Формулы-2 «Према Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман и Мик Шумахер поучаствовали в челлендже, в котором нужно было проехать виртуальный круг по трассе в Бахрейне вслепую. Гонщики выступили штурманами друг друга, командуя на торможениях и в поворотах своему напарнику. Круг нужно было проехать на болиде Формулы-2 в игре F1 2019.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Према Рейсинг».
Напомним, старт сезона Формулы-2 был отложен на неопределённое время из-за пандемии коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 210 тыс.
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