Леклер назвал Шумахера своим кумиром, а Сенну — лучшим гонщиком

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал, кто был его кумиром в детстве и о том, кого он считает лучшим гонщиком.



«Моим кумиром в „Феррари“, как и для многих, был Михаэль Шумахер. Я был совсем юн, когда он побеждал в гонках и выигрывал титулы, так что его выступления всегда производили на меня огромное впечатление. Каждый раз, когда я смотрел Формулу-1, я, очевидно, смотрел на Михаэля.



Что бы я спросил у Сенны, если бы мог встретиться с ним? Сложно сказать. Возможно, я спросил бы, где тут ближайшая трасса, чтобы погоняться с ним, потому что научиться у него чему-то — моя мечта. Он был очень талантливым, но много работал над собой. Именно благодаря этим двум качествам он и стал лучшим гонщиком», — приводит слова Шарля Леклера пресс-служба «Феррари».