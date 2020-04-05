Леклер назвал Шумахера своим кумиром, а Сенну — лучшим гонщиком

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал, кто был его кумиром в детстве и о том, кого он считает лучшим гонщиком.
«Моим кумиром в „Феррари“, как и для многих, был Михаэль Шумахер. Я был совсем юн, когда он побеждал в гонках и выигрывал титулы, так что его выступления всегда производили на меня огромное впечатление. Каждый раз, когда я смотрел Формулу-1, я, очевидно, смотрел на Михаэля.
Что бы я спросил у Сенны, если бы мог встретиться с ним? Сложно сказать. Возможно, я спросил бы, где тут ближайшая трасса, чтобы погоняться с ним, потому что научиться у него чему-то — моя мечта. Он был очень талантливым, но много работал над собой. Именно благодаря этим двум качествам он и стал лучшим гонщиком», — приводит слова Шарля Леклера пресс-служба «Феррари».
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