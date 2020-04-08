Формула-1 бесплатно покажет знаменитый Гран-при Европы 1997 года

Пресс-служба Формулы-1 анонсировала показ записи заключительной гонки сезона-1997 – Гран-при Европы, в которой Михаэль Шумахер и Жак Вильнёв сражались за титул чемпиона мира.



Перед этапом в Хересе Шумахер на «Феррари» опережал Вильнёва на «Уильямсе» лишь на одно очко. Кроме того, эта гонка стала последней для «Рено» в Формуле-1 в качестве поставщика моторов до возвращения в 2001 году.



Трансляция Гран-при Европы — 1997 была выбрана для показа по итогам голосования болельщиков. Показ состоится сегодня, 8 апреля, и начнётся в 21:00 мск. Запись знаменитой гонки можно посмотреть на официальном сайте Формулы-1, YouТube-канале и странице в "Фейсбуке".



Ранее медиаотдел Формулы-1 уже показывал классические Гран-при на своём канале – гонку в Австралии 1986 года и этап в Монако сезона-1996.