Чандхок выразил надежду, что Формула-1 перейдёт на новые болиды как можно раньше

Бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок считает, что руководству чемпионата не стоит слишком затягивать с переходом на новый технический регламент и введением следующего поколения болидов.
«Мы находимся в странной ситуации. Машины стали больше, шире и тяжелее, так что теоретически они должны ехать медленнее. Однако и добавили уйму прижимной силы, так что на трассе болиды всё ещё очень быстры. Из-за этих изменений гонки стали намного хуже.
Я весьма оптимистично относился к болидам 2021 года, но теперь их запуск может быть отложен на сезон или два.
При всём моём уважении к таким парням, как Джордж Расселл, Ландо Норрис и Александер Албон, это плохо, когда вы попадаете в Ф-1 и проигрываете всего три десятых опытным гонщикам. Пилотаж должен быть устрашающим и захватывающим, как это было раньше", — приводит слова Чандхока Gpblog.
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