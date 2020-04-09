«Мерседес» рассказал, как придумывал систему DAS и предсказывал аргументы соперников

Руководитель конструкторского отдела «Мерседеса» Джон Оуэн рассказал, что, внедряя систему DAS, команда ожидала реакции соперников, которые попытались найти пункты в регламенте о её несоответствии правилам.



«Сейчас в Формуле-1 почти не осталось прорывных идей. В основном есть старые концепты, которые используются в новых наработках. Так было и с системой DAS. Фактически она родилась из пепла. Мы опробовали её отдалённый концепт пару лет назад. В целом она работала, но на самом деле не давала того, чего мы от неё ждали. Так что мы просто отложили этот проект в сторону.

Позже мы вернулись к нему. Сначала я изучал правила, чтобы узнать, будет ли она легальной. А затем поменял точку зрения, начал смотреть на неё с точки зрения конкурентов и того, как они могут оспорить её использование.



Чем больше вы думаете об этом, тем лучше становится ваша собственная система, потому что, как только вы её внедрите, другие команды не смогут оспорить её на ровном месте», — сказал Оуэн в интервью командной пресс-службе.