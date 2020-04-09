Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Мерседес» рассказал, как придумывал систему DAS и предсказывал аргументы соперников

«Мерседес» рассказал, как придумывал систему DAS и предсказывал аргументы соперников
Авто / Формула-1 0

Руководитель конструкторского отдела «Мерседеса» Джон Оуэн рассказал, что, внедряя систему DAS, команда ожидала реакции соперников, которые попытались найти пункты в регламенте о её несоответствии правилам.

«Сейчас в Формуле-1 почти не осталось прорывных идей. В основном есть старые концепты, которые используются в новых наработках. Так было и с системой DAS. Фактически она родилась из пепла. Мы опробовали её отдалённый концепт пару лет назад. В целом она работала, но на самом деле не давала того, чего мы от неё ждали. Так что мы просто отложили этот проект в сторону.

Позже мы вернулись к нему. Сначала я изучал правила, чтобы узнать, будет ли она легальной. А затем поменял точку зрения, начал смотреть на неё с точки зрения конкурентов и того, как они могут оспорить её использование.

Чем больше вы думаете об этом, тем лучше становится ваша собственная система, потому что, как только вы её внедрите, другие команды не смогут оспорить её на ровном месте», — сказал Оуэн в интервью командной пресс-службе.

ФИА запретила DAS с сезона-2021 Ф-1 и работу над аэродинамикой болидов 2022 года
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020