ФИА запретила DAS с сезона-2021 Ф-1 и работу над аэродинамикой болидов 2022 года

Всемирный совет по автоспорту утвердил электронным голосованием ряд ключевых изменений в правилах, касающихся технического регламента Формулы-1 на сезоны 2021 и 2022 годов.
Двухосные рулевые системы (DAS) будут запрещены с сезона-2021. Кроме того с 28 марта запрещена работа над аэродинамикой болидов 2022 года. Временно введён перерыв в работе баз производителей силовых установок.
Дальнейшие меры будут приняты в 2021 году после обсуждений. Они будут включать в себя омологацию монокока 2020 года и некоторых других компонентов.
Также ФИА и организаторы Формулы-1 получили право изменить календарь без проведения дополнительного голосования. При этом, если количество этапов сокращено, будет уменьшено и количество разрешённых для использования компонентов силовой установки.
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