Ожье: надеюсь, мы сможем провести хотя бы пять этапов

Чемпион мира по ралли Себастьен Ожье считает, что для WRC будет успехом, если удастся провести ещё хотя бы пять этапов чемпионата.



«Я думаю, что сезон будет возобновлён не раньше августа. И это при самом оптимистичном раскладе. Я думаю, будет трудно провести выездные этапы в Новой Зеландии и Японии. Команды уже несут огромные финансовые потери. Надеюсь, мы сможем провести хотя бы пять этапов. Но пока рано говорить что-либо наверняка», — приводит слова Себастьена Ожье Reuters.



По плану календаря WRC в нынешнем сезоне должно пройти ещё десять этапов. По обновлённому календарю следующий этап чемпионата должен пройти в Кении с 16 по 19 июля. У трёх этапов — в Аргентине, Португалии и Сардинии — нет назначенной даты.