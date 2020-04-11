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Ожье: надеюсь, мы сможем провести хотя бы пять этапов

Ожье: надеюсь, мы сможем провести хотя бы пять этапов
Авто / Ралли 0

Чемпион мира по ралли Себастьен Ожье считает, что для WRC будет успехом, если удастся провести ещё хотя бы пять этапов чемпионата.

«Я думаю, что сезон будет возобновлён не раньше августа. И это при самом оптимистичном раскладе. Я думаю, будет трудно провести выездные этапы в Новой Зеландии и Японии. Команды уже несут огромные финансовые потери. Надеюсь, мы сможем провести хотя бы пять этапов. Но пока рано говорить что-либо наверняка», — приводит слова Себастьена Ожье Reuters.

По плану календаря WRC в нынешнем сезоне должно пройти ещё десять этапов. По обновлённому календарю следующий этап чемпионата должен пройти в Кении с 16 по 19 июля. У трёх этапов — в Аргентине, Португалии и Сардинии — нет назначенной даты.

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