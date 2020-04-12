Умер легендарный пилот Формулы-1 Стирлинг Мосс

Сегодня, 12 апреля, скончался экс-пилот Формулы-1 Стирлинг Мосс, сообщает официальный сайт Формулы-1.

Ему было 90 лет. О причинах смерти не сообщается, но известно, что уже в январе 2018 года он отказался от участия в публичных мероприятиях.

Мосс считается одним из самых талантливых пилотов в истории Формулы-1, даже невзирая на то, что ему так и не удалось стать чемпионом мира. Четырежды он завоёвывал звание вице-чемпиона мира. Победитель легендарной гонки «24 часа Ле-Мана».

Мосс провёл 529 гонок и победил в 212 из них. На этапах Формулы-1 выступал 66 раз и одержал 16 побед. Стирлинг Мосс завершил выступления в 1962 году, после того как попал в аварию в Гудвуде, в результате которой месяц находился в коме.