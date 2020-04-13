Кэри — о смерти Мосса: мы потеряли великого человека и бесстрашного гонщика

Руководитель Liberty Media Чейз Кэри выразил соболезнования в связи со смертью легендарного гонщика Стирлинга Мосса.



«Мы потеряли великого человека и бесстрашного гонщика. Слово „легенда“ очень часто используется в спорте, но сэр Стирлинг Мосс был настоящей легендой и вдохновителем, который завоевал своё место в истории благодаря своему мужеству, решимости и мастерству. Я хочу выразить личные соболезнования и соболезнования от лица Формулы-1 его семье», — приводит слова Чейза Кэри официальный сайт Формулы-1.



Напомним, Мосс скончался в возрасте 90 лет. О причинах смерти не сообщается, но известно, что уже в январе 2018 года он отказался от участия в публичных мероприятиях.



Мосс считается одним из самых талантливых пилотов в истории Формулы-1, даже невзирая на то, что ему так и не удалось стать чемпионом мира. Четырежды он завоёвывал звание вице-чемпиона мира. Победитель легендарной гонки «24 часа Ле-Мана».



Мосс провёл 529 гонок и победил в 212 из них. На этапах Формулы-1 выступал 66 раз и одержал 16 побед. Стирлинг Мосс завершил выступления в 1962 году, после того как попал в аварию в Гудвуде, в результате которой месяц находился в коме.