Пилота NASCAR могут отстранить от гонок за неудачную фразу во время виртуального заезда

Пилот NASCAR Кайл Ларсон, выступающий за команду Chip Ganassi Racing, стал участником скандала. Во время виртуальных соревнований Monza Madness он позволил себе оскорбление, которое попало в несколько трансляций на Twitch и эфир на eNASCAR.com



Во время проверки связи Ларсон сказал: «Вы меня не слышите? Эй, ниггер!».

Видео доступно в «Твиттере».

Ларсона может ждать жёсткое наказание. В регламенте NASCAR прописано, что за оскорбление людей по расовому признаку гонщик может быть отстранён от участия.

Напомним, ранее выходка гонщика NASCAR Баббы Уолласа на виртуальном этапе серии стоила ему спонсора. После нескольких аварий с соперниками пилот Richard Petty Motorsports решил просто выйти из игры, хотя проехал всего 10 из 160 кругов.