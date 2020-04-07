Пилот NASCAR из-за своей выходки в виртуальной гонке лишился спонсора

Выходка гонщика NASCAR Баббы Уолласа на виртуальном этапе серии стоила ему спонсора. После нескольких аварий с соперниками пилот Richard Petty Motorsports решил просто выйти из игры, хотя проехал всего 10 из 160 кругов.
«Именно поэтому я не могу серьёзно относиться к этому дерьму. Всем добра!» – сказал Уоллас в эфире на Twitch перед тем, как отключился.
Видео доступно на странице Belly Up Racing в «Твиттере».
Его поведение не обрадовало болельщиков, многие начали адресовать Баббе гневные комментарии.
«Бахаха! Я умираю от сообщений, в которых упоминают меня. Я испортил день такому количеству людей, просто выйдя из игры. Бахаха! Видеоигры! Чёрт побери, жизнь на карантине невероятно тяжела», – написал чуть позже Уоллас.
Эта запись не осталась без внимания спонсора Blue-Emu, поддерживавшего Уолласа. В компании сообщили, что больше не работают с пилотом.
«До свидания, Бабба! Нас интересуют гонщики, а не лодыри!» – говорится в сообщении Blue-Emu в «Твиттере».
Многие подумали, что это очередной пиар, но в Blue-Emu подтвердили разрыв отношений с Уоллесом.
Разрыв контракта подтвердил также исполнительный вице-президент компании, которой принадлежит бренд, Бен Блессинг.
«Увидев, что он вышел из игры, прокричал: «Я не заплачу ему ни цента!» Мы больше не спонсируем Уолласа. Вы можете представить такую выходку на настоящей трассе?» – приводит слова Блессинга Action Network.
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