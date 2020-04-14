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Пилоты хором исполнили тему из телезаставки Формулы-1, Норрис дал волю эмоциям

Пилоты хором исполнили тему из телезаставки Формулы-1, Норрис дал волю эмоциям
Авто / Формула-1 0

Пилоты Формулы-1, принявшие участие в виртуальной серии, которую организовал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, хором исполнили музыкальную тему телезаставки «Королевских гонок». Исполнение песни произвело впечатление на гонщика «Макларена» Ландо Норриса, который даже пустил слезу.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Помимо Норриса и Леклера участие в виртуальной серии принимают гонщик «Ред Булл» Алекс Албон, пилот «Уильямс» Николя Латифи и представитель «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци. Также к серии присоединились голкипер «Реала» Тибо Куртуа и гонщики из младших серий.

Леклер запустил новую серию, чтобы помощь Всемирной организации здоровья в борьбе с пандемией коронавируса. За первый из трёх этапов чемпионата организаторы собрали более $ 33 тыс.

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