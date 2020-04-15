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Хюлькенберг ответил на вопрос, как пандемия влияет на его шансы вернуться в Ф-1

Хюлькенберг ответил на вопрос, как пандемия влияет на его шансы вернуться в Ф-1
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг прокомментировал предположение, что из-за пандемии коронавируса ему будет сложно вернуться и вновь выступать в чемпионате мира в следующем году.

«Действующие пилоты больше нервничают, поскольку не знают, как будут дальше развиваться события в этом сезоне. Я напрямую не связан со всем этим, поэтому наблюдаю со стороны и более расслаблен.

Будет ли мне сложнее теперь найти место если сезон не состоится? Хороший вопрос. Сложно ответить. Сейчас все выбились из ритма, пора переходов не началась. Без гонок никто не может себя проявить – ни с положительной, ни с отрицательной стороны.

Могут ли команды автоматически продлить контракты со всеми пилотами? Невозможно сказать. Ситуация новая для всех, и если сезон начнётся, возникнет много вопросов. Я могу только следить за всем со стороны и надеяться, что окажусь в нужное время в нужном месте», — приводит слова Хюлькенберга Auto Motor und Sport.

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