Хюлькенберг — о сокращении зарплат: Хэмилтон должен подать пример

Бывший гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг поделился мнением о влиянии пандемии коронавируса на «Королевские гонки». Немец признался, что считает необходимым сокращение зарплат пилотов для выживания команд.

«Могут ли не выжить команды из-за кризиса? Конечно, такой риск существует. И он касается не только Формулы-1 или спорта в целом. Нужно реагировать на происходящее и адаптироваться.

Повлияет ли на других пилотов решение Сайнса и Норриса отказаться от части зарплаты? Конечно, мне сейчас легко об этом рассуждать, ведь меня это не заботит. Но я думаю, что пилотам нужно поддерживать свои команды, особенно в такие моменты, когда идёт борьба за выживание.

Футболисты тоже идут на сокращение зарплаты. Думаю, что люди, зарабатывающие больше других, должны быть более щедрыми сейчас. Сейчас пилоты должны чувствовать обязанность. Подать пример должен и «денежный король» Льюис Хэмилтон», — цитирует Хюлькенберга Auto Motor und Sport.