Феттель: Мосс был практически несравненным, его смерть стала шоком для меня

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель поделился своими мыслями о смерти легендарного Стирлинга Мосса. Немец убеждён, что британец был практически несравненным.

«Его смерть стала шоком для меня. Он долго пробыл в больнице, но это не отменяет того факта, что мне грустно от того, что он проиграл битву. Мне посчастливилось с ним пообедать несколько лет назад. Мы делились историями. Мы выступали в очень разное время, но дух Формулы-1 всегда был один.

Мне повезло быть с ним рядом. Всегда будем помнить его как одного из самых великих пилотов Ф-1. Да, он так и не стал чемпионом, но он определённо заслуживал этого. У него было множество классных гонок. Он добился в спорте практически всего. Да, у него не было титула, но он был практически несравненным», — приводит слова немца Nextgen-Auto.