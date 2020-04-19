Роберт Шварцман: все свои победы я буду посвящать отцу

Пилот программы SMP Racing и гоночной академии «Феррари», чемпион Формулы-3 2019 года Роберт Шварцман поблагодарил подписчиков за поддержку и соболезнования в связи со смертью его отца, Михаила Шварцмана. Накануне стало известно, что бизнесмен скончался из-за коронавируса.

«Каждый раз, когда вы шлёте мне сообщения, я не могу остановить слёзы. Сейчас я и моя семья переживаем очень тяжёлый период. Но мы пройдём его. Я сделаю всё для тебя, Папа! Надеюсь, ты счастлив там. Я сделаю так, что ты будешь мной гордиться. И я буду делать всё, чтобы ты улыбался каждый раз, когда видишь меня. Все свои победы я буду посвящать тебе. Хочу поблагодарить вас всех за сообщения. Они значат для меня очень много», — написал Шварцман в своём «инстаграме».