Директор трассы в Сильверстоуне заверил в готовности проведения двух Гран-при

Организаторы этапа Формулы-1 в Сильверстоуне готовы провести два Гран-при подряд. Оба Гран-при предлагается провести без зрителей из-за пандемии коронавируса. Директор трассы Стюарт Прингл считает, что два Гран-при можно провести даже в течение одного уик-энда. Также организаторы рассматривают вариант с разнесением гонок на два уик-энда.
«Мы обсуждали все возможные форматы, включая проведение двух гонок в течение одного уик-энда и в течение двух уик-эндов. Я полностью уверен в наших возможностях по организации соревнований. У нас большой опыт, мы обладаем соответствующими знаниями.
Руководство Формулы-1 делает большую работу, чтобы найти выход из ситуации. Мы находимся в постоянном контакте. Нас спрашивали, можем ли мы провести один или два этапа за закрытыми дверями. Мы ответили согласием», — цитирует Прингла The Guardian.
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