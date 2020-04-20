Директор трассы в Сильверстоуне заверил в готовности проведения двух Гран-при

Организаторы этапа Формулы-1 в Сильверстоуне готовы провести два Гран-при подряд. Оба Гран-при предлагается провести без зрителей из-за пандемии коронавируса. Директор трассы Стюарт Прингл считает, что два Гран-при можно провести даже в течение одного уик-энда. Также организаторы рассматривают вариант с разнесением гонок на два уик-энда.

«Мы обсуждали все возможные форматы, включая проведение двух гонок в течение одного уик-энда и в течение двух уик-эндов. Я полностью уверен в наших возможностях по организации соревнований. У нас большой опыт, мы обладаем соответствующими знаниями.

Руководство Формулы-1 делает большую работу, чтобы найти выход из ситуации. Мы находимся в постоянном контакте. Нас спрашивали, можем ли мы провести один или два этапа за закрытыми дверями. Мы ответили согласием», — цитирует Прингла The Guardian.