Формула-1 может провести три гонки в Сильверстоуне в 2020 году

Боссы Формулы-1 провели очередные переговоры о будущем сезона-2020. Команды подтвердили намерение открыть чемпионат в Шпильберге на Гран-при Австрии. Ожидается, что гонка пройдёт 5 июля и на неё не будут допущены зрители, сообщает RaceFans.

Далее, вероятнее всего, сезон продолжится в Великобритании. В этом случае в течение четырёх недель на автодроме «Сильверстоун» пройдёт три этапа, для которых будет подготовлено как минимум две конфигурации трассы. При этом идея обратной конфигурации не нашла поддержки, так как повлечёт дополнительные расходы.

Как и в Австрии, этапы в Великобритании пройдут без зрителей. Руководство Liberty Media готово покрыть «Сильверстоуну» потери от продажи билетов. В Формуле-1 подтвердили, что новые ограничения правительства Франции и Бельгии ставят под угрозу проведение этапов чемпионата мира в этих странах.