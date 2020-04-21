Хэмилтон удалил сообщение, в котором назвал «Мерседес» «командой мечты»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон удалил из своего «инстаграма» сообщение, в котором он опроверг слухи о возможном переходе в «Феррари» и косвенно подтвердил продление контракта с немецкой командой.

Ранее гонщик написал: «Во-первых, у меня нет мечты о переходе в другую команду. Я уже нахожусь в команде своей мечты. Во-вторых, мне ничто не угрожает, потому что не собираюсь никуда переходить. Нет, я работаю с людьми, которые помогали мне с самого первого дня. И у нас лучшая команда».

Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года, перейдя из «Макларена». В составе нынешней команды британец завоевал пять мировых чемпионств из шести, выиграв в том числе три последних сезона.

Ранее появились слухи, согласно которым Хэмилтон может сменить в «Феррари» Себастьяна Феттеля.