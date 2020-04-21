Хэмилтон удалил сообщение, в котором назвал «Мерседес» «командой мечты»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон удалил из своего «инстаграма» сообщение, в котором он опроверг слухи о возможном переходе в «Феррари» и косвенно подтвердил продление контракта с немецкой командой.
Ранее гонщик написал: «Во-первых, у меня нет мечты о переходе в другую команду. Я уже нахожусь в команде своей мечты. Во-вторых, мне ничто не угрожает, потому что не собираюсь никуда переходить. Нет, я работаю с людьми, которые помогали мне с самого первого дня. И у нас лучшая команда».
Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года, перейдя из «Макларена». В составе нынешней команды британец завоевал пять мировых чемпионств из шести, выиграв в том числе три последних сезона.
Ранее появились слухи, согласно которым Хэмилтон может сменить в «Феррари» Себастьяна Феттеля.
- 21 апреля 2020
-
16:18
-
15:26
-
14:27
-
13:48
-
12:26
-
11:27
-
10:21
-
09:56
-
00:46
-
00:01
- 20 апреля 2020
-
22:58
-
21:45
-
20:58
-
19:56
-
18:41
-
17:48
-
16:10
-
15:31
-
15:00
-
13:18
-
12:44
-
11:20
-
10:21
-
09:22
-
01:08
-
00:58
- 19 апреля 2020
-
23:14
-
21:23
-
20:50
-
19:36
-
18:47
-
17:27
-
16:33
-
15:42
-
14:58