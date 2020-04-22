Кубица: Ферстаппен — гораздо более умный пилот, чем думают многие

Польский пилот Роберт Кубица, выступавший в прошлом сезоне за «Уильямс», поделился мнением о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене. Поляк не согласился с критиками Ферстаппена, обвиняющими его в безрассудном вождении.

«Макс очень силён во всех аспектах. Я не понимаю, почему он получает такую оценку. Совершенно не согласен с теми, кто говорит, что он пилотирует безрассудно.

Стоит ли сравнивать его с пилотами «Феррари»? Это всё равно что сравнивать яблоки и груши. В этом нет никакого смысла, ведь у каждого гонщика своё прошлое, опыт и знания. Тем не менее Ферстаппен — гораздо более умный пилот, чем думают многие. И он обязательно станет чемпионом мира», — приводит слова Кубицы GPBlog со ссылкой на Autosprint.

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