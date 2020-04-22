Кевин Магнуссен: гоночное прошлое отца мне больше помогло, чем навредило

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал, как повлияло на его карьеру прошлое отца, Яна Магнуссена, который некоторое время выступал в Формуле-1. Ян дебютировал в Формуле-1 в составе «Макларена», а затем перешёл в «Стюарт», который в итоге покинул в 1998 году.

«Как мне удалось справляться с давлением из-за сравнений с отцом? Я бы не сказал, что было какое-то давление. Конечно, иногда оно появлялось, но были и преимущества. Тот факт, что мой отец выступал в Формуле-1 и добился там некоторого успеха, помог привлечь внимание команд ко мне. Когда я начал добиваться хороших результатов, это было заметно. Думаю, что прошлое моего отца больше помогло мне, чем навредило», — приводит слова Магнусена Racer.

После выступления в Формуле-1 Ян Магнуссен успешно соревновался в других сериях. Например, он стал победителем престижной гонки «24 часа Ле-Мана».