Магнуссен не исключает возможности возвращения в «Макларен» или «Рено»

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен не исключил возможного возвращения в «Макларен» или «Рено» в будущем.



«Моя прежняя история с этими двумя командами не пугает меня. Я полностью открыт для предложений и этих возможностей. Пусть у меня и были тяжёлые времена с „Маклареном“ и „Рено“, но я уважаю эти коллективы. Меня отправили на скамейку запасных в „Макларене“ и это было действительно трудно, но именно эта команда дала мне шанс в Формуле-1, так что я всё ещё благодарен им за это.



»Рено" был тем, кто дал мне ещё один шанс, когда меня практически выбросили из Формулы-1, так что я не могу их отблагодарить в полной мере. С моей стороны нет сожжёных мостов в истории с «Маклареном» и «Рено», думаю, с их стороны то же самое.В обоих случаях руководство команд уже давно сменилось", — приводит слова Кевина Магнуссена GrandPX.