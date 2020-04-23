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Маркелов: самоизолируюсь дома и на даче, тренируюсь там утром и вечером

Маркелов: самоизолируюсь дома и на даче, тренируюсь там утром и вечером
Авто / Младшие серии 0

Российский гонщик Формулы-2 Артём Маркелов рассказал о самоизоляции и тренировках в условиях периода карантина, о разнице в подготовке пилотов Формулы-2 и Формулы-1 и о своих результатах в виртуальных гонках.

«Самоизолируюсь дома и на даче с семьёй. Беременная жена меня никуда не отпускает, говорит, что это опасно. Выходим максимум в ближайший парк.

Дома я делаю упражнения утром и вечером. У гонщиков Ф-2 чуть больше нагрузки на плечи, грудь и бицепсы с трицепсами, а, например, у пилотов Ф-1 на кисти, предплечья и ноги. С помощью приложения для айфона выполняю различные зарядки для поддержания веса.

Также я занимаюсь на симуляторе. У меня дома он появился недавно, а до этого, чтобы готовиться к гонкам, я ездил в Европу. Сейчас вместе со своим другом готовлюсь к гонкам в онлайне. Я понял, что мне нужно очень много времени уделять виртуальным гонкам, чтобы ездить на хорошем уровне. На данный момент такого времени нет. Пока я со своими результатами не готов выступать у всех на виду.

Моя жена уже хочет погулять и сходить по магазинам. Она закупает вышивку, бисер, занимается рисованием. Я же уделяю время симулятору, больше провожу времени с семьёй. Жизнь практически не поменялась, только все вместе сидим дома.

Сейчас мы сидим дома и набираемся сил, чтобы потом, когда гонки вернутся, российский флаг поднимался над подиумом. И, конечно, приглашаю всех приехать на Гран-при России. В 2018 году в Сочи был фурор, когда я стартовал с пит-лейна и долго ехал на первом месте. Хочу снова порадовать болельщиков», — сказал Маркелов в интервью «Сочи Автодрому».

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