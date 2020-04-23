Леклер: будет здорово, если Гасли станет моим напарником по команде
Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мыслями о возможной замене напарника по команде. Несколько дней назад стало известно, что Себастьян Феттель пока не согласен на условия нового контракта с «Феррари», в связи с чем в СМИ появилась информация, что у «Скудерии» уже есть несколько вариантов на замену для немца.
«Было бы здорово выступать в одной команде с Пьером Гасли. Мы выступали в одной команде в картинге. Будет классно снова стать напарниками. Пока меня ни о чём не спрашивали, но я с уважением приму любое решение „Феррари“», — приводит слова монегаска GPblog.
Напомним, контракт Себастьяна Феттеля с «Феррари» истекает по завершении сезона-2020. Пьер Гасли является пилотом программы «Ред Булл» и выступает в составе «Альфа Таури.
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