Мери: Сайнс уже сдерживал Ферстаппена, и у него получится сделать то же самое с Леклером

Экс-пилот Формулы-1 Роберто Мери поделился мыслями о возможном переходе гонщика «Макларена» Карлоса Сайнса в «Феррари». По словам Мери, у его соотечественника есть шанс соперничать с другим пилотом «Скудерии», Шарлем Леклером.
«На мой взгляд, на сегодняшний день лучшими пилотами Формулы-1 являются Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Честно говоря, Карлос Сайнс выступает приблизительно на одном уровне с Максом. В прошлом он показывал с ним одинаковый темп в квалификациях и гонках.
Что касается возможного перехода Карлоса в «Феррари», в прошлом он уже сдерживал Ферстаппена, и у него получится сделать то же самое с Шарлем Леклером", — приводит слова Мери GPblog.
Напомним, Карлоса Сайнса наряду с Антонио Джовинацци и Даниэлем Риккардо называют претендентом на место Себастьяна Феттеля в «Феррари».
- 23 апреля 2020
-
22:46
-
21:59
-
20:57
-
19:40
-
18:51
-
17:31
-
16:38
-
16:37
-
16:31
-
15:36
-
15:08
-
15:00
-
14:38
-
13:05
-
12:56
-
11:57
-
10:39
-
10:00
-
01:28
-
01:25
-
01:08
- 22 апреля 2020
-
23:54
-
22:49
-
21:02
-
19:50
-
18:29
-
18:14
-
17:57
-
17:41
-
16:15
-
15:42
-
14:25
-
13:54
-
12:17
-
12:06