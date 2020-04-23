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Мери: Сайнс уже сдерживал Ферстаппена, и у него получится сделать то же самое с Леклером

Мери: Сайнс уже сдерживал Ферстаппена, и у него получится сделать то же самое с Леклером
Авто / Формула-1 0

Экс-пилот Формулы-1 Роберто Мери поделился мыслями о возможном переходе гонщика «Макларена» Карлоса Сайнса в «Феррари». По словам Мери, у его соотечественника есть шанс соперничать с другим пилотом «Скудерии», Шарлем Леклером.

«На мой взгляд, на сегодняшний день лучшими пилотами Формулы-1 являются Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Честно говоря, Карлос Сайнс выступает приблизительно на одном уровне с Максом. В прошлом он показывал с ним одинаковый темп в квалификациях и гонках.

Что касается возможного перехода Карлоса в «Феррари», в прошлом он уже сдерживал Ферстаппена, и у него получится сделать то же самое с Шарлем Леклером", — приводит слова Мери GPblog.

Напомним, Карлоса Сайнса наряду с Антонио Джовинацци и Даниэлем Риккардо называют претендентом на место Себастьяна Феттеля в «Феррари».

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