Магнуссен опасается, что из-за коронавируса быстрых пилотов заменят рента-драйверы

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен выразил мнение, что пилоты, такие как он, рискуют потерять место в Формуле-1, если чемпионат мира претерпит радикальные изменения из-за коронавируса. Ранее о подобном сценарии заявлял президент ФИА Жан Тодт.
«В худшем случае Формула-1, какой мы её знаем сегодня, больше не будет существовать. Это будет нечто другое. Совершенно новая Формула-1. Супер Формула-2», — заявил Тодт.
Магнуссен отметил, что не хотел бы покидать американскую команду, но если ситуация не нормализуется в ближайшее время, велик риск, что он уступит своё место рента-драйверу.
«Если придётся платить за место в кокпите, меня больше не будет в Формуле-1. Потому что я не могу и не буду собирать необходимые средства», — приводит слова Магнуссена GrandPX.news.
- 27 апреля 2020
-
11:35
-
10:29
-
09:23
-
09:10
-
01:01
- 26 апреля 2020
-
22:59
-
21:52
-
20:52
-
19:52
-
18:59
-
17:52
-
16:43
-
15:50
-
14:49
-
13:37
-
12:59
-
11:33
-
10:48
-
09:50
-
00:55
- 25 апреля 2020
-
23:52
-
22:59
-
21:58
-
20:57
-
19:56
-
18:56
-
17:47
-
16:57
-
14:40
-
14:37
-
13:48
-
12:46
-
11:54
-
10:51
-
09:22