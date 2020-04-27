Магнуссен опасается, что из-за коронавируса быстрых пилотов заменят рента-драйверы

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен выразил мнение, что пилоты, такие как он, рискуют потерять место в Формуле-1, если чемпионат мира претерпит радикальные изменения из-за коронавируса. Ранее о подобном сценарии заявлял президент ФИА Жан Тодт.

«В худшем случае Формула-1, какой мы её знаем сегодня, больше не будет существовать. Это будет нечто другое. Совершенно новая Формула-1. Супер Формула-2», — заявил Тодт.



Магнуссен отметил, что не хотел бы покидать американскую команду, но если ситуация не нормализуется в ближайшее время, велик риск, что он уступит своё место рента-драйверу.



«Если придётся платить за место в кокпите, меня больше не будет в Формуле-1. Потому что я не могу и не буду собирать необходимые средства», — приводит слова Магнуссена GrandPX.news.