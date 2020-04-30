Бывший менеджер Сенны: Айртон мог перейти в «Уильямс» в 1992 году и лишить Мэнселла титула

Менеджер Джулиан Джакоби, который в своё время представлял интересы Айртона Сенны, рассказал, что бразилец мог перейти в «Уильямс» ещё в 1992 году, но поддался уговорам представителей «Хонды» и остался в «Макларене».

«Айртон хотел перейти в «Уильямс», но был лоялен к «Хонде». Инстинкты подсказывали ему, что надо уходить в команду Фрэнка. Но он доверял японскому концерну, особенно их президенту Кавамото. У них были довольно близкие отношения, потому что именно «Хонда» привела за собой Сенну в «Макларен» в 1988 году, вместе они выиграли три чемпионских титула.

Однако уже в 1991 году Айртон говорил мне, что «Хонда» сдаёт позиции, и он беспокоится о будущем. Перед гонкой в Спа у Айртона было два предложения: одно от «Макларена», а второе от «Уильямса». Оба контракта были готовы, оставалось подписать один из них. Утром в воскресенье я был уверен, что он согласится на предложение «Уильямса».

Однако за ночь Айртон успел поговорить с Кавамото, после чего пришёл ко мне и сказал: «Я останусь ещё на один год». Возможность уйти в «Уильямс» раньше действительно была. Перейди туда Сенна, и, вероятно, там не осталось места для Найджела Мэнселла. А ведь именно в тот год он стал чемпионом», – рассказал Джакоби в подкасте Beyond The Grid.