Болельщикам предложили собрать картонные модели «Ред Булл» и «Торо Россо»

Пресс-служба «Хонды» решила поддержать болельщиков, находящихся на самоизоляции, и опубликовала в открытом доступе лекала моделей болидов «Ред Булл» и «Торо Россо». Теперь каждый желающий может распечатать их и сделать из бумаги или картона копию шасси RB15 и STR14.



Шаблон для модели RB15 доступен по ссылке. Поклонники Пьера Гасли могут распечатать эскиз его прошлогоднего болида на этой странице.

Напомним, из-за пандемии коронавируса первые 10 гонок чемпионата Формулы-1 в сезоне-2020 были либо отложены, либо отменены. 27 апреля Чейз Кэри выступил с официальным заявлением относительно вероятного календаря. Он заявил, что сезон-2020 стартует на «Ред Булл Ринге» в начале июля. Предполагается, что в Австрии пройдут сразу две гонки.