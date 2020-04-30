Болельщикам предложили собрать картонные модели «Ред Булл» и «Торо Россо»
Пресс-служба «Хонды» решила поддержать болельщиков, находящихся на самоизоляции, и опубликовала в открытом доступе лекала моделей болидов «Ред Булл» и «Торо Россо». Теперь каждый желающий может распечатать их и сделать из бумаги или картона копию шасси RB15 и STR14.
Шаблон для модели RB15 доступен по ссылке. Поклонники Пьера Гасли могут распечатать эскиз его прошлогоднего болида на этой странице.
Напомним, из-за пандемии коронавируса первые 10 гонок чемпионата Формулы-1 в сезоне-2020 были либо отложены, либо отменены. 27 апреля Чейз Кэри выступил с официальным заявлением относительно вероятного календаря. Он заявил, что сезон-2020 стартует на «Ред Булл Ринге» в начале июля. Предполагается, что в Австрии пройдут сразу две гонки.
Читайте также
- 30 апреля 2020
-
12:50
-
11:47
-
11:06
-
10:22
-
09:00
-
01:04
- 29 апреля 2020
-
22:56
-
21:56
-
20:50
-
19:54
-
18:23
-
17:48
-
16:45
-
16:11
-
15:23
-
14:05
-
13:36
-
12:24
-
11:20
-
10:34
-
10:19
-
10:00
-
00:47
- 28 апреля 2020
-
23:53
-
22:15
-
21:25
-
20:58
-
19:51
-
18:45
-
17:46
-
16:40
-
15:56
-
14:36
-
13:42
-
13:08
Партнерский контент