Квят рассказал, как Марко обещал его уволить в случае провала следующей гонки

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал об особенностях работы советника «Ред Булл» Хельмута Марко. Он заявил, что тот однажды пригрозил гонщику увольнением, если в следующей гонке не будет результата.
«Потерять поддержку Марко и „Ред Булл“ можно было не просто на следующий сезон. Хельмут мог подойти и сказать, что, если ты провалишь следующую гонку, можешь уходить. Впервые я столкнулся с этим, когда мне было 15 лет. Как справился? Ну, я просто отпустил эту ситуацию и постарался адаптироваться. В итоге это позволило мне стать лучше.
Я до сих пор слышу в голове его слова. Он подошёл ко мне и сказал: «Слушай, это не здорово, тебе надо прибавлять». И оставил меня с этим одного. Но это возымело эффект, и уже в следующей гонке я здорово выступил. А Марко на это отреагировал так: «Окей, продолжай».
В ходе карьеры для меня такой подход стал вполне привычным и нормальным. Но поначалу, да, я испытал от него шок. Особенно в 15-летнем возрасте. Когда тебе говорят, что уволят… Но у Хельмута такой подход ко всем пилотам», — сказал Квят в подкасте Beyond The Grid.
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