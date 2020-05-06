Квят рассказал, как Марко обещал его уволить в случае провала следующей гонки

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал об особенностях работы советника «Ред Булл» Хельмута Марко. Он заявил, что тот однажды пригрозил гонщику увольнением, если в следующей гонке не будет результата.



«Потерять поддержку Марко и „Ред Булл“ можно было не просто на следующий сезон. Хельмут мог подойти и сказать, что, если ты провалишь следующую гонку, можешь уходить. Впервые я столкнулся с этим, когда мне было 15 лет. Как справился? Ну, я просто отпустил эту ситуацию и постарался адаптироваться. В итоге это позволило мне стать лучше.

Я до сих пор слышу в голове его слова. Он подошёл ко мне и сказал: «Слушай, это не здорово, тебе надо прибавлять». И оставил меня с этим одного. Но это возымело эффект, и уже в следующей гонке я здорово выступил. А Марко на это отреагировал так: «Окей, продолжай».



В ходе карьеры для меня такой подход стал вполне привычным и нормальным. Но поначалу, да, я испытал от него шок. Особенно в 15-летнем возрасте. Когда тебе говорят, что уволят… Но у Хельмута такой подход ко всем пилотам», — сказал Квят в подкасте Beyond The Grid.