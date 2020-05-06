Квят рассказал, как помог Феттелю улучшить результаты на этапе в Канаде в 2018 году

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, как он помог Себастьяну Феттелю во времена работы пилотом симулятора в «Феррари».



«Было очень здорово наблюдать за работой Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена. Два чемпиона мира, опытные парни. С Себастьяном я работал вместе на Гран-при Канады 2018 года, и моя работа заключалась в том, чтобы смотреть на бортовые видео и пытаться предложить взгляд со стороны. И я сказал: „Смотри, ты можешь взять чуть шире в шикане“. Он попробовал это на следующий день, и результат стал лучше», — приводит слова Даниила Квята официальный сайт Формулы-1.



Примечательно, что на Гран-при Канады Себастьян Феттель одержал первую победу в сезоне.



Напомним, Квят работал в «Феррари» в 2018 году, после чего вернулся в состав «Торо Россо».