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Квят рассказал, как помог Феттелю улучшить результаты на этапе в Канаде в 2018 году

Квят рассказал, как помог Феттелю улучшить результаты на этапе в Канаде в 2018 году
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, как он помог Себастьяну Феттелю во времена работы пилотом симулятора в «Феррари».

«Было очень здорово наблюдать за работой Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена. Два чемпиона мира, опытные парни. С Себастьяном я работал вместе на Гран-при Канады 2018 года, и моя работа заключалась в том, чтобы смотреть на бортовые видео и пытаться предложить взгляд со стороны. И я сказал: „Смотри, ты можешь взять чуть шире в шикане“. Он попробовал это на следующий день, и результат стал лучше», — приводит слова Даниила Квята официальный сайт Формулы-1.

Примечательно, что на Гран-при Канады Себастьян Феттель одержал первую победу в сезоне.

Напомним, Квят работал в «Феррари» в 2018 году, после чего вернулся в состав «Торо Россо».

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