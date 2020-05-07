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В Монце готовы принять две гонки Формулы-1 в 2020 году

В Монце готовы принять две гонки Формулы-1 в 2020 году
Авто / Формула-1 0

На автодроме в Монце планируют не только принять этап Формулы-1 в срок, но и провести сразу две гонки, сообщает Corriere della Sera. Обе гонки, как предполагается, пройдут при пустых трибунах.

Ранее желание провести сразу две гонки Формулы-1 выразили промоутеры автодромов в Австрии, Великобритании и Венгрии. Таким образом, если сразу четыре Гран-при готовы провести по две гонки, то минимальные обязательства Liberty Media перед ФИА будут выполнены — для присвоения сезону статуса чемпионата мира и определения обладателя титула сезон должен включать в себя по меньшей мере восемь гонок. Однако, как сообщалось ранее, для выполнения обязательств перед обладателями прав на телетрансляции FOM необходимо провести по меньшей мере 15 гонок в сезоне.

Первым этапом чемпионата должен стать этап в Австрии. Гонка состоится 5 июля.

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