В Формуле-1 не исключают полной отмены сезона в 2020 году

Глава Liberty Media Чейз Кэри с оптимизмом смотрит на возможность старта сезона Формулы-1 в июле 2020 года. Вместе с тем функционер не готов гарантировать, что сезон состоится.
«У нас растёт уверенность, что чемпионат начнётся, однако нельзя дать никаких гарантий, что сезон вообще состоится. Нашей целью остаётся проведение первого этапа 5 июля в Австрии. Следом за ним через неделю, вероятнее всего, проведём ещё одну гонку — на „Ред Булл Ринг“. Ожидаем, что гонки в Европе пройдут без болельщиков, но надеемся, что поздние этапы будут открыты для посещения. У нас оптимистичные настроения по поводу количества трасс, которые смогут принять этап чемпионата мира.
Конечно, влияние пандемии коронавируса будет ощущаться, но мы чувствуем, что наши позиции по возвращению к гонкам окрепли", — приводит слова Кэри BBC.
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