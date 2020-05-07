В Формуле-1 не исключают полной отмены сезона в 2020 году

Глава Liberty Media Чейз Кэри с оптимизмом смотрит на возможность старта сезона Формулы-1 в июле 2020 года. Вместе с тем функционер не готов гарантировать, что сезон состоится.

«У нас растёт уверенность, что чемпионат начнётся, однако нельзя дать никаких гарантий, что сезон вообще состоится. Нашей целью остаётся проведение первого этапа 5 июля в Австрии. Следом за ним через неделю, вероятнее всего, проведём ещё одну гонку — на „Ред Булл Ринг“. Ожидаем, что гонки в Европе пройдут без болельщиков, но надеемся, что поздние этапы будут открыты для посещения. У нас оптимистичные настроения по поводу количества трасс, которые смогут принять этап чемпионата мира.

Конечно, влияние пандемии коронавируса будет ощущаться, но мы чувствуем, что наши позиции по возвращению к гонкам окрепли", — приводит слова Кэри BBC.