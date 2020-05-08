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Правительство Великобритании отказало «Макларену» в кредите

Правительство Великобритании отказало «Макларену» в кредите
Авто / Формула-1 0

Британское правительство отказало владельцам «Макларена» в получении кредита в £ 150 млн (около $ 185 млн), за которым руководство группы компаний, куда входит команда Формулы-1, обратилось, чтобы преодолеть финансовые потери от пандемии.

«Как и многие другие британские компании, мы серьёзно страдаем от пандемии. Поэтому мы находимся в постоянном диалоге с банками, инвесторами и правительством, обсуждая с ними способы преодоления временных трудностей, с которыми столкнулся бизнес», — приводит слова финансового директора «Макларена» Пола Баддина Sky News.

Государство отказало «Макларену» в кредите, так как они не исчерпали все возможности по поиску заёмных средств в альтернативных источниках финансирования. Однако, несмотря на первичный отказ, переговоры с правительством продолжатся.

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