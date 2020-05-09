Виртуальный чемпионат СМП еРСКГ стартует 10 мая

SMP Racing, выступающая промоутером СМП РСКГ, анонсировала начало виртуального чемпионата СМП еРСКГ, первый этап которого состоится 10 мая.
Соревнования пройдут на виртуальном Сочи Автодроме. Заезды будут проводиться в двух классах: еТУРИНГ – на базе симулятора Assetto Corsa на платформе ПК, и еТУРИНГ_ЛАЙТ – на базе игры Gran Turismo Sport и на платформе PS4.
В классе еТУРИНГ стартуют профессиональные гонщики, принимавшие участие в этапах СМП РСКГ, а также пилоты программы SMP Racing. Всего на старт выйдет 31 спортсмен. Среди них – Кирилл Ладыгин и Ирина Сидоркова (SMP Racing), Дмитрий Брагин, Егор Санин, Григорий Бурлуцкий, Андрей Масленников, Владимир Шешенин, Павел Кальманович и другие. Они будут выступать на автомобилях с одинаковыми настройками. Машины стилизованы под различные модели российского туринга.
Класс еТУРИНГ_ЛАЙТ насчитывает 16 участников, среди которых Борис Шульмейстер, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Воронов и другие. Пилоты будут выступать на автомобилях категории GT4 в ливреях команд СМП РСКГ.
Онлайн-трансляция соревнований СМП еРСКГ начнётся на официальной странице SMP Racing в социальной сети «ВКонтакте» и YouTube-канале СМП РСКГ в 10:00 (МСК) воскресенья, 10 мая.
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