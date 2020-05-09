Великобритания введёт новые ограничения, которые ставят под угрозу срыва старт сезона Ф-1

Правительство Великобритании готовится внедрить закон, предупреждающий риски распространения коронавирусной инфекции. Согласно ему все прибывающие в страну будут отправляться на 14-дневный карантин. Правило коснётся всех стран, кроме Ирландии, сообщает F1i.

Ожидается, что соответствующее постановление вступит в силу в конце мая. Предполагается, что все прибывающие будут отправляться в резиденции, адреса которых будут определяться при пересечении границы.

Такие ограничения могут вновь поставить под угрозу срыва начало сезона в Формуле-1, так как базы семи команд из десяти расположены в Соединённом Королевстве.

Вместе с тем не исключается, что подобные меры будут применяться выборочно. Напомним, сезон Формулы-1 должен стартовать 5 июля в Австрии.