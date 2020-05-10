Из-за сокращения бюджетов в 2021 году топ-командам Ф-1 придётся уволить до 100 человек
Одним из последствий пандемии коронавируса для Формулы-1 наверняка станет сокращение множества работников команд. В июне 2019 года было принято решение об увеличении максимально возможных трат на сезон до $ 175 миллионов. Теперь, судя по всему, эта сумма будет сокращена до $ 145 миллионов на команду. Серьёзнее всего от этого могут пострадать топ-команды — «Мерседес», «Ред Булл» и «Феррари», утверждает La Gazzetta dello Sport.
Наиболее активно сокращению бюджета противится «Феррари». «Ред Булл» и «Мерседес» в большей степени выражают готовность принять такие условия. Предполагается, что к 2021 году из этих команд будет уволено от 80 до 100 человек, чтобы вписаться в рамки нового бюджета сезона.
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