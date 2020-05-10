Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Из-за сокращения бюджетов в 2021 году топ-командам Ф-1 придётся уволить до 100 человек

Из-за сокращения бюджетов в 2021 году топ-командам Ф-1 придётся уволить до 100 человек
Авто / Формула-1 0

Одним из последствий пандемии коронавируса для Формулы-1 наверняка станет сокращение множества работников команд. В июне 2019 года было принято решение об увеличении максимально возможных трат на сезон до $ 175 миллионов. Теперь, судя по всему, эта сумма будет сокращена до $ 145 миллионов на команду. Серьёзнее всего от этого могут пострадать топ-команды — «Мерседес», «Ред Булл» и «Феррари», утверждает La Gazzetta dello Sport.

Наиболее активно сокращению бюджета противится «Феррари». «Ред Булл» и «Мерседес» в большей степени выражают готовность принять такие условия. Предполагается, что к 2021 году из этих команд будет уволено от 80 до 100 человек, чтобы вписаться в рамки нового бюджета сезона.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020