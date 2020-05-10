Туррини: у Феттеля есть предложения от «Макларена» и «Рено»

Итальянский журналист Лео Туррини поделился информацией о переговорах между четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем и командой «Феррари» о продлении контракта. По словам Туррини, Феттелю поступили предложения от «Рено» и «Макларена».



«Феррари» предложила Себастьяну Феттелю новый однолетний контракт и попросила его определиться со своим решением о начале сезона, то есть до конца июня. Но сейчас Себастьян не уверен, что у него будет равный статус с Шарлем Леклером. Стоит не забывать, что у Леклера есть контракт с командой до 2024 года. Насколько я знаю, у Феттеля есть предложения от «Макларена» и «Рено». Но пока сложно сказать, насколько ему интересны эти предложения", — рассказал Туррини в эфире Sky Sports.