Риккардо расстроен ситуацией с контрактами в Формуле-1

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо сравнил принятие решения о том, за какую команду Формулы-1 выступать, с шахматами. При этом он признался, что его расстраивает такая ситуация из-за того, что у гонщиков нет равных возможностей.
Эксперты называют Риккардо одним из кандидатов на замену Себастьяна Феттеля в «Феррари», но многое будет зависеть от решения самого четырёхкратного чемпиона мира.
«Расстраивает, что наш спорт во многом зависит о того, что вам нужно оказаться в правильном месте в нужное время. Само по себе это, конечно, весьма захватывающая вещь — позиционировать себя с лучшей командой в тот момент, когда происходят изменения в правилах. Поэтому приходится задаваться вопросами. В той ли вы команде прямо сейчас или что-то упустили? Можно ли рассчитывать на прогресс с тем, что у вас есть?
Это очень похоже на игру в шахматы. Не поймите меня неправильно, я хотел бы, чтобы это было равная игра чёрных и белых фигур и все обладали равными возможностями. Но в автоспорте это работает не так. Хотя я уверен, что лучшие пилоты всегда найдут способ сделать правильный выбор и подняться на вершину в нужное время», — приводит слова Риккардо The Race.
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