«Макларен» объявил, что Риккардо станет напарником Норриса в сезоне-2021, сменив Сайнса

Пресс-служба «Макларена» на официальном сайте сообщила, что Карлос Сайнс покинет команду из Уокинга по окончании сезона-2020, а его место займёт Даниэль Риккардо. Соглашение с австралийцем будет рассчитано на несколько лет.



«Риккардо — признанный победитель. Его опыт, преданность делу и энергия станут ценным дополнением для «Макларена» и помогут нам в нашей цели – вернуться на вершину. Даниэль и Ландо Норрис – это та пара пилотов, которая будет продолжать радовать наших болельщиков и помогать команде расти.

Карлос — настоящий профессионал, с которым приятно работать, мы продолжим получать удовольствие от гонок с ним в этом году. Все в «Макларене» желают ему удачи в следующем этапе его карьеры, когда он покинет Уокинг», — заявил глава «Макларена» Андреас Зайдль.