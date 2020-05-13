Сайнс в «Феррари», Феттель в «Макларене»? Составы команд Формулы-1 на 2021 год

Вся информация о контрактах гонщиков на сезон-2021 и свежие слухи из паддока Формулы-1.

«Чемпионат» по традиции создал таблицу, в которой собрал все данные о контрактах команд с гонщиками и мотористами на сезон-2020. Для вашего удобства мы также сделали ссылки на новости, в которых рассказывается о потенциальных или заключённых соглашениях и их условиях. Таблица обновляется и пополняется по мере получения новых данных.



Версия от 13 мая 2020 года:

Свежие изменения в таблице выделены курсивом.

Если у вас не грузится таблица в приложении, можно посмотреть в браузере:

Составы команд Формулы-1 на 2021 год