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Формула-1 в сезоне-2021: контракты гонщиков, составы команд, слухи

Составы команд Формулы-1 на 2021 год
«Чемпионат»
Сайнс в «Феррари», Феттель в «Макларене»? Составы команд Формулы-1 на 2021 год
Вся информация о контрактах гонщиков на сезон-2021 и свежие слухи из паддока Формулы-1.
Авто / Формула-1 0

«Чемпионат» по традиции создал таблицу, в которой собрал все данные о контрактах команд с гонщиками и мотористами на сезон-2020. Для вашего удобства мы также сделали ссылки на новости, в которых рассказывается о потенциальных или заключённых соглашениях и их условиях. Таблица обновляется и пополняется по мере получения новых данных.

Версия от 13 мая 2020 года:

КомандаПилоты с контрактамиКандидаты
МерседесЛьюис Хэмилтон
Валттери Боттас
Джордж Расселл
Себастьян Феттель
ФеррариШарль ЛеклерКарлос Сайнс
Даниэль Риккардо
Антонио Джовинацци
Ред БуллМакс ФерстаппенАлександер Албон
Пьер Гасли
Даниил Квят
Даниэль Риккардо
Себастьян Феттель
МакларенЛандо Норрис
Себастьян Феттель
Даниэль Риккардо
Карлос Сайнс
Фернандо Алонсо
РеноЭстебан ОконДаниэль Риккардо
Себастьян Феттель
Кристиан Лундгор
Чжоу Гуаньюй
Фернандо Алонсо
Альфа ТауриДаниил Квят
Пьер Гасли
Юки Цунода
Юри Випс
Джехан Дарувала
Александер Албон
Астон Мартин
(Рейсинг Пойнт)		Серхио Перес
Лэнс Стролл
Альфа РомеоКими Райкконен
Антонио Джовинацци
Роберт Кубица
Мик Шумахер
Роберт Шварцман
Маркус Армстронг
Нико Хюлькенберг
Каллум Айлотт
ХаасКевин Магнуссен
Ромен Грожан
Нико Хюлькенберг
УильямсДжордж РасселлНиколас Латифи
Дэниел Тиктум
Джек Эйткен
Никита Мазепин
Рой Ниссани

Свежие изменения в таблице выделены курсивом.

Если у вас не грузится таблица в приложении, можно посмотреть в браузере:
Составы команд Формулы-1 на 2021 год

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