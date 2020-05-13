Сайнс в «Феррари», Феттель в «Макларене»? Составы команд Формулы-1 на 2021 год
Вся информация о контрактах гонщиков на сезон-2021 и свежие слухи из паддока Формулы-1.
«Чемпионат» по традиции создал таблицу, в которой собрал все данные о контрактах команд с гонщиками и мотористами на сезон-2020. Для вашего удобства мы также сделали ссылки на новости, в которых рассказывается о потенциальных или заключённых соглашениях и их условиях. Таблица обновляется и пополняется по мере получения новых данных.
Версия от 13 мая 2020 года:
|Команда
|Пилоты с контрактами
|Кандидаты
|Мерседес
|Льюис Хэмилтон
Валттери Боттас
Джордж Расселл
Себастьян Феттель
|Феррари
|Шарль Леклер
|Карлос Сайнс
Даниэль Риккардо
Антонио Джовинацци
|Ред Булл
|Макс Ферстаппен
|Александер Албон
Пьер Гасли
Даниил Квят
Даниэль Риккардо
Себастьян Феттель
|Макларен
|Ландо Норрис
Себастьян Феттель
Даниэль Риккардо
Карлос Сайнс
Фернандо Алонсо
|Рено
|Эстебан Окон
|Даниэль Риккардо
Себастьян Феттель
Кристиан Лундгор
Чжоу Гуаньюй
Фернандо Алонсо
|Альфа Таури
|Даниил Квят
Пьер Гасли
Юки Цунода
Юри Випс
Джехан Дарувала
Александер Албон
|Астон Мартин
(Рейсинг Пойнт)
|Серхио Перес
Лэнс Стролл
|Альфа Ромео
|Кими Райкконен
Антонио Джовинацци
Роберт Кубица
Мик Шумахер
Роберт Шварцман
Маркус Армстронг
Нико Хюлькенберг
Каллум Айлотт
|Хаас
|Кевин Магнуссен
Ромен Грожан
Нико Хюлькенберг
|Уильямс
|Джордж Расселл
|Николас Латифи
Дэниел Тиктум
Джек Эйткен
Никита Мазепин
Рой Ниссани
Свежие изменения в таблице выделены курсивом.
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Составы команд Формулы-1 на 2021 год
- 13 мая 2020
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11:45
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10:43
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10:40
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10:23
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09:42
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09:01
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00:35
- 12 мая 2020
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23:59
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22:57
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21:51
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20:35
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19:53
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18:19
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17:49
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17:36
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16:54
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15:48
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15:22
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14:37
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13:42
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