Расселл предположил, что «Феррари» и «Макларен» не будут менять составы долгие годы

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл считает, что «Феррари» и «Макларен» могут сохранять свои новые составы в течение многих лет. При этом он назвал партнёрство Даниэля Риккардо и Ландо Норриса беспроигрышным вариантом для британца.

«Сначала я был немного удивлён всеми этими переходами, но они имеют смысл. Похоже, что «Феррари» рассматривала долгосрочный вариант на будущее. Шарль и Карлос могут стать их основным составом на пять, шесть, семь лет вперёд. В любой структуре стабильность — это то, что нужно людям. А тут ещё и два мегапилота рядом.

Аналогичная ситуация с Ландо и Даниэлем. Теперь они могут выступать в «Макларене» в течение четырёх, пяти, шести лет. Вообще, это полезно для спорта. Даниэль, перешедший в «Макларен», будет хорош. И это будет здорово для Ландо, он получит удовольствие от этого вызова. С таким по-настоящему сильным товарищем по команде, думаю, Норрис оказался в беспроигрышной ситуации», — приводит слова Расселла The Race.