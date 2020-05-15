Расселл предположил, что «Феррари» и «Макларен» не будут менять составы долгие годы

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл считает, что «Феррари» и «Макларен» могут сохранять свои новые составы в течение многих лет. При этом он назвал партнёрство Даниэля Риккардо и Ландо Норриса беспроигрышным вариантом для британца.
«Сначала я был немного удивлён всеми этими переходами, но они имеют смысл. Похоже, что «Феррари» рассматривала долгосрочный вариант на будущее. Шарль и Карлос могут стать их основным составом на пять, шесть, семь лет вперёд. В любой структуре стабильность — это то, что нужно людям. А тут ещё и два мегапилота рядом.
Аналогичная ситуация с Ландо и Даниэлем. Теперь они могут выступать в «Макларене» в течение четырёх, пяти, шести лет. Вообще, это полезно для спорта. Даниэль, перешедший в «Макларен», будет хорош. И это будет здорово для Ландо, он получит удовольствие от этого вызова. С таким по-настоящему сильным товарищем по команде, думаю, Норрис оказался в беспроигрышной ситуации», — приводит слова Расселла The Race.
- 15 мая 2020
-
12:22
-
11:35
-
10:57
-
10:37
-
10:05
-
09:42
-
09:04
-
00:41
-
00:18
- 14 мая 2020
-
22:58
-
22:10
-
20:40
-
19:35
-
18:58
-
17:51
-
17:34
-
17:30
-
17:05
-
16:58
-
16:56
-
15:35
-
14:36
-
13:42
-
13:17
-
13:08
-
13:00
-
12:55
-
12:43
-
12:39
-
12:15
-
12:11
-
12:10
-
11:27
-
10:21
-
09:42