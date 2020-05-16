Лоренсо не сможет участвовать в MotoGP в 2020 году, в чемпионате отменили уайлд-кард

В чемпионате MotoGP отменили возможность участвовать в гонках приглашённым по уайлд-кард пилотам. Таким образом, с большой долей вероятности, Хорхе Лоренсо не удастся вернуться в чемпионат в 2020 году.



«Все этапы 2020 года будут проходить за закрытыми дверями, поэтому необходимо сократить число участников чемпионата до максимально возможного минимума. Важно предоставить командам как можно больше места в боксах. В связи с этим мы приняли решение отменить уайлд-кард во всех сериях на 2020 год. Это позволит сократить расходы производителям MotoGP», — гласит заявление Dorna Sports.



Таким образом, участие Хорхе Лоренсо в гонках в 2020 году оказалось под вопросом — испанец рассчитывал принять участие в нескольких этапах в качестве гостевого гонщика.



Напомним, старт сезона MotoGP намечен на 19 июля, первая гонка сезона пройдёт в Хересе.