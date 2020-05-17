Риккардо: не думаю, что Михаэль Шумахер был быстрейшим пилотом в истории Формулы-1
Гонщик команды Формулы-1 «Рено» Даниэль Риккардо считает, что семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер не является самым быстрым гонщиком в истории серии.
«Я не думаю, что Михаэль Шумахер был быстрейшим пилотом в истории Формулы-1. Ален Прост? Он умный гонщик, а его ум сочетается со скоростью. Айртон Сенна умел выигрывать гонки любой ценой. Наконец, я назвал бы Марио Андретти. Он умел безо всяких проблем переходить из одного класса формул в другой. Так он сделал, когда перешёл в Формулу-1 из IndyCar», — приводит слова Даниэля Риккардо GPBlog.
Ранее Михаэль Шумахер завоевал звание самого влиятельного человека в «Королевских гонках». Голосование среди болельщиков проводилось на официальном сайте Формулы-1.
- 17 мая 2020
-
20:52
-
19:58
-
18:52
-
17:24
-
16:36
-
15:54
-
14:37
-
13:44
-
12:58
-
11:57
-
10:53
-
09:54
-
01:30
- 16 мая 2020
-
23:35
-
22:16
-
21:03
-
19:54
-
18:50
-
17:52
-
16:59
-
15:49
-
14:59
-
14:05
-
12:46
-
12:07
-
11:01
-
09:30
-
00:54
- 15 мая 2020
-
23:51
-
22:58
-
21:29
-
20:43
-
19:58
-
18:56
-
17:57
Партнерский контент