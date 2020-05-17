Риккардо: не думаю, что Михаэль Шумахер был быстрейшим пилотом в истории Формулы-1

Гонщик команды Формулы-1 «Рено» Даниэль Риккардо считает, что семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер не является самым быстрым гонщиком в истории серии.



«Я не думаю, что Михаэль Шумахер был быстрейшим пилотом в истории Формулы-1. Ален Прост? Он умный гонщик, а его ум сочетается со скоростью. Айртон Сенна умел выигрывать гонки любой ценой. Наконец, я назвал бы Марио Андретти. Он умел безо всяких проблем переходить из одного класса формул в другой. Так он сделал, когда перешёл в Формулу-1 из IndyCar», — приводит слова Даниэля Риккардо GPBlog.



Ранее Михаэль Шумахер завоевал звание самого влиятельного человека в «Королевских гонках». Голосование среди болельщиков проводилось на официальном сайте Формулы-1.