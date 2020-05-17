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Риккардо: не думаю, что Михаэль Шумахер был быстрейшим пилотом в истории Формулы-1

Риккардо: не думаю, что Михаэль Шумахер был быстрейшим пилотом в истории Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Гонщик команды Формулы-1 «Рено» Даниэль Риккардо считает, что семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер не является самым быстрым гонщиком в истории серии.

«Я не думаю, что Михаэль Шумахер был быстрейшим пилотом в истории Формулы-1. Ален Прост? Он умный гонщик, а его ум сочетается со скоростью. Айртон Сенна умел выигрывать гонки любой ценой. Наконец, я назвал бы Марио Андретти. Он умел безо всяких проблем переходить из одного класса формул в другой. Так он сделал, когда перешёл в Формулу-1 из IndyCar», — приводит слова Даниэля Риккардо GPBlog.

Ранее Михаэль Шумахер завоевал звание самого влиятельного человека в «Королевских гонках». Голосование среди болельщиков проводилось на официальном сайте Формулы-1.

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