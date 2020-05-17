Штайнер считает, что лучше не проводить сезон, если состоится всего восемь этапов
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что лучше не проводить сезон 2020 года, если в нём будет всего восемь этапов.
«Я думаю, что мы сможем выжить, если гонок в 2020 году в итоге не будет. Думаю, гораздо хуже, если в итоге нас ждёт сезон из восьми гонок. Команды потратят очень много денег на этапы, а заработают очень мало. Да, разумеется, если мы не будем выступать, то ничего не заработаем, но тогда мы ничего и не потратим.
Хорошо, что в следующем сезоне спецификация болидов останется прежней. Надеюсь, что Формуле-1 удастся провести хотя бы 15 гонок. 15 — магическое число, и именно столько нужно, чтобы чемпионат стал экономически выгодным», — приводит слова Гюнтера Штайнера F1 Sport Auto.
- 17 мая 2020
-
23:56
-
22:50
-
22:04
-
20:52
-
19:58
-
18:52
-
17:24
-
16:36
-
15:54
-
14:37
-
13:44
-
12:58
-
11:57
-
10:53
-
09:54
-
01:30
- 16 мая 2020
-
23:35
-
22:16
-
21:03
-
19:54
-
18:50
-
17:52
-
16:59
-
15:49
-
14:59
-
14:05
-
12:46
-
12:07
-
11:01
-
09:30
-
00:54
- 15 мая 2020
-
23:51
-
22:58
-
21:29
-
20:43
Партнерский контент