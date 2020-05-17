Штайнер считает, что лучше не проводить сезон, если состоится всего восемь этапов

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что лучше не проводить сезон 2020 года, если в нём будет всего восемь этапов.



«Я думаю, что мы сможем выжить, если гонок в 2020 году в итоге не будет. Думаю, гораздо хуже, если в итоге нас ждёт сезон из восьми гонок. Команды потратят очень много денег на этапы, а заработают очень мало. Да, разумеется, если мы не будем выступать, то ничего не заработаем, но тогда мы ничего и не потратим.



Хорошо, что в следующем сезоне спецификация болидов останется прежней. Надеюсь, что Формуле-1 удастся провести хотя бы 15 гонок. 15 — магическое число, и именно столько нужно, чтобы чемпионат стал экономически выгодным», — приводит слова Гюнтера Штайнера F1 Sport Auto.